Свердловская полиция ведёт поиски матери новорожденного, обнаруженного на скамейке в Нижнем Тагиле

Второй по величине город в Свердловской области всколыхнул общественность новым ЧП с ребёнком. Информацию об этом Накануне.RU подтвердил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, ранним утром 4 марта в территориальный ОВД поступил тревожный сигнал диспетчера скорой медицинской помощи о том, что на улице Красноармейская едва не погиб на морозе грудной ребёнок.

"ЧП, о котором идёт речь, произошло в Ленинском районе Нижнего Тагила. Необычную находку обнаружил один из местных жителей, мужчина, 1994 г.р., в 06.55, когда выходил из подъезда дома. Свёрток из одеяла, лежавший на скамейке, показался ему подозрительным. Он развернул его и понял, что стал свидетелем происшествия, возможно, криминального характера. Внутри котомки находился мальчик с пуповиной, подававший признаки жизни. Следует отдать должное мужчине, он не прошёл мимо, взял на руки грудничка и занёс его в подъезд, где теплее, после чего вызвал неотложку. Никаких пояснительных записок в свёртке не было. С момента рождения малыша прошло не более суток. В срочном порядке мальчика доставили в реанимационное отделение нижнетагильской детской больницы с диагнозом общее переохлаждение. Сейчас врачи борются за его жизнь, а представители МВД ведут поиски родителей малыша", - отметил полковник Горелых.

По его данным, сотрудники полиции из служб ПДН, уголовного розыска и участковых проводят поквартирный обход близлежащего жилого сектора.

"Сыщики опрашивают граждан с целью найти очевидцев или свидетелей, отрабатывают женские консультации, а также анализируют съёмки с уличных камер видеонаблюдения. По одной из версий новорожденного ребёнка, возможно, оставил на произвол судьбы пока неизвестный мужчина, личность которого полиция сейчас устанавливает. Всех, кто что-либо знает об обстоятельствах случившегося, прошу оперативно проинформировать дежурную часть по линии 02 или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД области 8343-358-71-61", - резюмировал Валерий Горелых.

Об итогах поисковых мероприятий он пообещал проинформировать масс-медиа дополнительно. Проблему взяли на контроль и следователи.

"По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Нижний Тагил СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство новорождённого). По версии следствия, оставив ребёнка в холодное время года, ранним утром, когда вокруг практически не было людей, лицо, которое сделало это, намеревалось лишить новорождённого жизни", - отметили в областном СКР.