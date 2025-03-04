В Тюмени поврежден газопровод. Без газа остались жители 14 населенных пунктов

В Тюмени в районе Московского тракта повреждён газопровод высокого давления, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.

"Под отключение попали 14 населенных пунктов Тюменского района, расположенных по Московскому тракту, в том числе многоквартирные дома и социальные объекты. В настоящее время начаты аварийно-восстановительные работы. На оперативном дежурстве также находятся бригады электрических сетей, так как возрастает потребление электроэнергии", - прокомментировала глава Тюменского района Ольга Зимина.

Утром после оценки температуры в помещениях школ и детских садов будет принято решение о приёме детей.

Ориентировочное время восстановления газоснабжения - 9.00 завтра, 5 марта.