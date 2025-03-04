04 Марта 2025
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Фото:instagram.com/ivankatrump

Трюдо заявил, что Соединенные Штаты начали торговую войну против Канады

Соединенные Штаты начали торговую войну против Канады, поэтому Оттава ввела ответные пошлины против Вашингтона. Об этом заявил журналистам премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Сегодня Соединенные Штаты начали торговую войну против Канады, своего ближайшего партнера и союзника. Тарифы США вступили в силу в ранние часы сегодняшнего утра, в то же самое время ответила и Канада", - приводит его слова ТАСС.

Трюдо уточнил, что Канада вводит тарифы в размере 25% на американские товары общей стоимостью 155 млрд канадских долларов ($107,4 млрд).

"Кроме того, мы подали иски об урегулировании споров во Всемирную торговую организацию и через USMCA", - сказал премьер. 

Напомним, Дональд Трамп начал тарифную войну против Китая, Мексики и Канады. Сегодня США ввела новые таможенные пошлины. Тарифы на товары из Мексики и Канады составляют 25%. На китайские - повышены с 10% до 20%. Пошлины введут в отношении импортной продукции общей стоимостью около 1,5 трлн долларов в годовом выражении.

Китай объявил об ответных мерах. На импорт из США мяса птицы, пшеницы, кукурузы и хлопка будет действовать пошлина 15%. Американские сорго, соевые бобы, свинина, говядина, морепродукты, фрукты, овощи и молочная продукция при ввозе в Китай будут облагаться 10% пошлиной.

Кроме того, Китай включил 10 компаний из США в список ненадежных организаций, еще 15 – в список экспортного контроля. Также Пекин подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Накануне американский лидер объяснил повышение пошлин на китайский импорт тем, что Пекин, якобы, не борется с контрабандой синтетического опиоида фентанила в США. В 2023 году федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США сообщали, что опиоидная эпидемия ежегодно уносит около 100 тыс. жизней американцев.

Аналитики отмечают, что новые правила приведут к подорожанию китайских смартфонов в США, в том числе продукции Apple, примерно на 6%.

Указ о введении пошлин в отношении товаров из Мексики, Канады и Китая президент США подписал в начале февраля. Лидеры Мексики и Канады смогли договориться об отсрочке, сообщает Коммерсант.

Они пошли на уступки: Оттава пообещала укрепить границы с США стоимостью 1,3 млрд долларов и "лучше" бороться с наркоторговлей. Власти Мексики согласились на размещение 10 тыс. военнослужащих на границе с США для ужесточения борьбы с играцией и торговлей наркотиками.

Как сказал экономист Валентин Катасонов, в затеянных Трампом торговых войнах выигравших не будет. Он поделился своим мнением с Накануне.RU.

Теги: пошлина, канада трюдо, сша, тариф, торговая война


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