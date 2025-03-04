Зеленский выразил сожаление из-за перепалки в Белом доме с лидером США Дональдом Трампом

Лидер киевского режима Владимир Зеленский в соцсети Х выразил сожаление из-за перепалки в Белом доме с лидером США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, но так и не принес им извинения.

"Наша встреча <...> в пятницу прошла не так, как следовало. Сожалею, что это произошло. Пора все исправить", — цитируют его РИА Новости.

Глава киевского режима также заявил о готовности Украины к скорейшему началу переговоров для урегулирования конфликта. Кроме того, Зеленский указал, что готов подписать сделку по ресурсам в любое время и в любом удобном формате.

Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.

Напомним, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. В итоге Зеленского попросили покинуть Белый дом. Сделка по ресурсам сорвалась. Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к США.

Сегодня стало известно, что Белый дом приостанавливает всю военную помощь Киеву. В администрации Дональда Трампа рассказали, что поставки не возобновятся, пока Киев не захочет вести переговоры о мире. Президент США приказал министру обороны Питу Хегсету "взять паузу".

Военная техника США, которая сейчас направляется на Украину или находится на транзитных складах в Польше, не попадет в эту страну.