В Красносельском районе (Костромская область) граждан заманивают обещаниями построить коттеджи там, где строить запрещено

04 Марта 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США приостанавливают военную помощь Киеву

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Костромская область
Фото: Накануне.RU

В Красносельском районе (Костромская область) граждан заманивают обещаниями построить коттеджи там, где строить запрещено

В последнее время в Костромской области активизировалась странная рекламная кампания. Некие инвесторы обещают пустующие земли неподалёку от Большого Андрейково превратить в современный малоэтажный посёлок со всей необходимой инфраструктурой для комфортной семейной загородной жизни.

Якобы на неосвоенной территории в 376 га, находящейся в собственности инвестора, смогут поселиться в будущем около 8 тысяч человек. Более того, авторы утверждают, что здесь также возведут школу, два детсада, спорткомплекс с бассейном, торговый центр, магазины, кластер малого и среднего предпринимательства и многое другое.

Но будущие дома, соцобъекты и прочие прелести загородной жизни так и останутся нарисованными в рекламном буклете. Так как в администрации Красносельского района говорят - участок не стоит в планах на застройку, а перевод земель из сельскохозяйственных в другую категорию не рассматривается даже в долгосрочной перспективе.

Более того, на данный момент не существует документов, которые бы подтверждали начало реализации проекта. Водоснабжения, водоотведения, канализации, газа и электричества здесь проводить также не планируется, поясняют местные власти.

Отметим, что с коммунальными услугами есть проблемы даже в соседнем Большом Андрейково. В целом, на территории сельского поселения - слабые водонасыщенные грунты. Для того, чтобы обеспечить водой малоэтажную и малонаселенную деревню, пришлось установить две водонапорные башни.

И потому рассчитывать будущим жителям поселка Городец жить в загородном будущем поселке якобы со школой и детсадами - точно нельзя. И верить, что инвестор все это построит в рамках нацпроектов - значит, себя не уважать.

Все подобные программы возможны для реализации только на территории населенных пунктов, а предлагаемая территория таковой не является.

Местные СМИ также сообщают, что владелец участка оштрафован Россельхознадзором за ненадлежащее состояние территории. Сейчас проводится работа по возвращению земель в нормативное состояние. Красносельская администрация направила обращения в полицию и прокуратуру с заявлением об обмане людей.

«В Гравийном карьере Прискоковского сельского поселения незаконно возведенные дома по решению суда были снесены. Мы будем вынуждены применять и на этом участке данную практику», - прокомментировала глава Красносельского района Светлана Ковальская.

Желающим построить частный дом рекомендуют при возникновении любых вопросов обращаться в районный комитет архитектуры, имущественных и земельных отношений по телефону: +7 (49432) 2-11-41.

Теги: мошенники, красносельский район, коттеджй поселок, инвестор, светлана ковальская


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети