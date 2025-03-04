В Красносельском районе (Костромская область) граждан заманивают обещаниями построить коттеджи там, где строить запрещено

В последнее время в Костромской области активизировалась странная рекламная кампания. Некие инвесторы обещают пустующие земли неподалёку от Большого Андрейково превратить в современный малоэтажный посёлок со всей необходимой инфраструктурой для комфортной семейной загородной жизни.

Якобы на неосвоенной территории в 376 га, находящейся в собственности инвестора, смогут поселиться в будущем около 8 тысяч человек. Более того, авторы утверждают, что здесь также возведут школу, два детсада, спорткомплекс с бассейном, торговый центр, магазины, кластер малого и среднего предпринимательства и многое другое.

Но будущие дома, соцобъекты и прочие прелести загородной жизни так и останутся нарисованными в рекламном буклете. Так как в администрации Красносельского района говорят - участок не стоит в планах на застройку, а перевод земель из сельскохозяйственных в другую категорию не рассматривается даже в долгосрочной перспективе.

Более того, на данный момент не существует документов, которые бы подтверждали начало реализации проекта. Водоснабжения, водоотведения, канализации, газа и электричества здесь проводить также не планируется, поясняют местные власти.

Отметим, что с коммунальными услугами есть проблемы даже в соседнем Большом Андрейково. В целом, на территории сельского поселения - слабые водонасыщенные грунты. Для того, чтобы обеспечить водой малоэтажную и малонаселенную деревню, пришлось установить две водонапорные башни.

И потому рассчитывать будущим жителям поселка Городец жить в загородном будущем поселке якобы со школой и детсадами - точно нельзя. И верить, что инвестор все это построит в рамках нацпроектов - значит, себя не уважать.

Все подобные программы возможны для реализации только на территории населенных пунктов, а предлагаемая территория таковой не является.

Местные СМИ также сообщают, что владелец участка оштрафован Россельхознадзором за ненадлежащее состояние территории. Сейчас проводится работа по возвращению земель в нормативное состояние. Красносельская администрация направила обращения в полицию и прокуратуру с заявлением об обмане людей.

«В Гравийном карьере Прискоковского сельского поселения незаконно возведенные дома по решению суда были снесены. Мы будем вынуждены применять и на этом участке данную практику», - прокомментировала глава Красносельского района Светлана Ковальская.

Желающим построить частный дом рекомендуют при возникновении любых вопросов обращаться в районный комитет архитектуры, имущественных и земельных отношений по телефону: +7 (49432) 2-11-41.