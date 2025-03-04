Bloomberg: Россия согласилась стать посредником в переговорах США и Ирана

Президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина выступить посредником на возможных переговорах с Ираном по вопросу ядерной программы Тегерана. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников, Трамп напрямую спросил об этом Путина в телефонном разговоре в феврале. Также тема обсуждалась на российско-американской встрече в Эр-Рияде.

Агентство утверждает, что президент России согласился принять предложение главы Белого дома.

4 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о применении максимального давления против Ирана, заявив, что Тегеран "слишком близок" к созданию ядерного оружия. Позже он заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение.