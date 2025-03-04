Премьер-министр: Украина готова подписать соглашение с США по ресурсам

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что страна готова подписать соглашение с США по ископаемым.

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"Мы ищем возможности прагматичной кооперации, основываясь на экономических, в частности, и соглашении про общее создание инвестиционного фонда на Украине, мы готовы его подписать", - сказал Шмыгаль в эфире телеканала "Рада", отвечая на вопрос, как повлияет на Украину остановка помощи от США, пишет РИА Новости.

Ранее подписание соглашения сорвалось из-за перепалки президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, состоявшейся в Белом доме.