04 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

Учитель труда из Перми отправилась под домашний арест за поджог банкомата

Учитель труда из Перми отправилась под домашний арест за поджог банкомата "Альфа Банка", сообщает Properm.ru.

Женщина пробудет под домашним арестом до 2 мая. Ее освободили из под стражи в зале суда.

Учительнице вменяют поджог с причинением материального ущерба не менее 250 тыс. руб. Ночью 2 марта в отдел полиции Ленинского района поступило сообщение о возгорании в отделении "Альфа-Банка" на ул. Ленина, 66. Женщина пришла к отделению банка с канистрой и устроила пожар. Впоследствии ее задержали.

По данным Telegram-канала Baza, на месте поджога пожарные увидели пятилитровую бутылку с бензином и обгоревшую записку со словами "Не дали кредит в банке". Поэтому поначалу предполагалось, что 46-летняя пермячка решилась на преступление из-за отказа в займе. Но в ходе следствия выяснилось, что поступить так ей приказали мошенники.

История тянулась с 20 февраля. Тогда учительница труда сказала директору школу, что берет больничный, но по факту с этого времени ее вели мошенники. От имени руководства школы ее сначала заставили взять несколько кредитов, а потом — поджечь банкоматы, оставив ту самую записку.

По закону, за поджог банкомата учительнице грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

Теги: учитель труда, банкомат, поджог


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