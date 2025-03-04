04 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

Белоруссия может помочь Екатеринбургу с обновлением трамвайного парка

Белоруссия может помочь Екатеринбургу с обновлением трамвайного парка. Такой вывод можно сделать из интервью первого замгубернатора Свердловской области Алексея Шмыкова агентству "Минск-новости". По его словам, во время визита уральской делегации в Белоруссию обсуждались возможности взаимной помощи, одной из которых и стало производство трамваев для Екатеринбурга.

"Это также обсуждалось на заседании Совета делового сотрудничества. В свое время мы плотно работали по автобусам, особенно к чемпионату мира по футболу обновляли автопарк Екатеринбурга. Два предыдущих года работали по троллейбусам. Сегодня созрел вопрос по трамваям, в городе довольно большой парк. Возможно, будут закупаться новые вагоны или модернизироваться имеющиеся, но рациональное решение будет принято, соответствующую задачу губернатор поставил мэру Екатеринбурга", - рассказал Алексей Шмыков.

Он добавил, что российская сторона заинтересовалась минской пассажирской коммунальной техникой, а потому в ходе рабочего визита предусмотрено посещение МАЗа и "БКМ Холдинга".

"Наши взаимоотношения усиливаются с каждым годом, и на вчерашней встрече с премьер-министром Беларуси Романом Головченко было дополнительно проговорено, что каждый год нужно брать новые направления и продвигаться по ним. Ключ ко всему - это, конечно, кооперация. Не конкуренция, а дополнение друг друга, поиск компетенций, сильных сторон. У нас нет времени и ресурсов на конкуренцию друг с другом", - отметил Шмыков.

Теги: Белоруссия, Екатеринбург, трамвай


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