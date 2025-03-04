04 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

Оппозиция зажгла файеры и устроила драку в зале заседаний парламента Сербии

В парламенте Сербии произошли беспорядки с применением файеров и дымовых шашек. Депутаты от оппозиционных партий попытались сорвать заседание. Они в знак протеста против принятой повестки дня направились к спикеру Ане Брнабич, однако охрана не позволила им приблизиться, после чего в зале началась драка.

Представители оппозиции зажгли цветные дымовые шашки и развернули транспарант с призывом к свержению президента Сербии Александара Вучича, пишет ТАСС. Затем в дело пошли файеры и слезоточивый газ.

Как заявила Брнабич, пострадали три женщины-депутата, у одной из них случился инсульт, передает РИА Новости.

Потасовка произошла в ходе обсуждения поправок в законы о высшем образовании и о поддержке при покупке жилья для молодежи. Оппозиция заявила, что не будет участвовать в слушаниях.

Напомним, в стране несколько месяцев шли массовые протесты. В январе они переросли в забастовку. К ней призвали студенты, которые требуют уголовной ответственности властей за трагедию, произошедшую первого ноября прошлого года. Тогда на железнодорожном вокзале второго по величине города - Нови-Саде - обрушился бетонный козырек. Погибли 15 человек, включая детей.

Студенческие протесты поддержала оппозиция. На их призыв откликнулись десятки тысяч человек. Закрылись многие магазины, рестораны и культурные объекты. Забастовка сопровождалась митингами и протестными шествиями. В них участвовало до 55 тысяч человек. Они прошли в более чем ста городах страны.

Утром 27 января студенты и оппозиция в Сербии начали 24-часовую блокаду одной из крупнейших транспортных развязок. Акция совпала с праздником, который широко отмечается в стране - основателя Сербской православной церкви Святого Саввы. Он является покровителем молодежи и образования. 28 января премьер-министр Сербии объявил о том, что уходит в отставку.

Президент Сербии Александр Вучич обвинил в протестах Запад, Он считает, что Европа пытается устроить цветную революцию, в которую, по его словам, уже "вложены миллиарды евро".

Теги: сербия, парламент, оппозиция, файеры


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