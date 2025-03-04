05 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге ежегодно тратят более миллиона рублей на снос металлических гаражей

4 марта на заседании комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию думы Екатеринбурга депутаты обсудили проблему выноса металлических гаражей.

Директор департамента землепользования администрации Екатеринбурга Геннадий Денисов представил доклад о ходе реализации муниципальной программы "Управление земельными ресурсами на территории Екатеринбурга", которая направлена, среди прочего, на освобождение земельных участков от металлических гаражей.

По его словам, в 2024 году по муниципальной программе районы города получили от администрации на вынос металлических гаражей 1 млн 886 тыс. рублей. Годом ранее эта сумма составила 1 млн 633 тыс. рублей. А на 2025 год, последний год действия программы, на ликвидацию гаражей планируется потратить 1 млн 300 тыс. рублей.

"По данным инвентаризации 2015 года общее количество гаражей в Екатеринбурге составляет 11 тысяч. Из них 3,5 тысячи можно узаконить, все остальные гаражи подлежат выносу", - отметил Денисов.

При этом за счет бюджетных средств гаражи убирают только с тех с земель, на которых запланировано строительство социальных объектов, таких как школы, детсады и объекты коммунальной инфраструктуры. Остальные гаражи, по словам Денисова, должны сносить сами собственники. Кроме того, это часто делают застройщики, для которых гаражи становятся помехой для возведения новостроек.

Председатель комиссии по градостроительству Александр Колесников считает, что ключевая проблема, мешающая очистить город от металлических гаражей - это отсутствие информации о том, кому они принадлежат и принадлежат ли кому то вообще.

"Когда управляющие компании, которые занимаются очищением своих территорий, делают вам запрос, чьи гаражи и на основании чего стоят, вы почему-то имеете наглость отвечать, что мы не знаем. Как это вы не знаете?" — обратился депутат к директору Департамента землепользования. — Стоят гаражи и управляющей компании нужно понимать, кто его установил, есть ли хозяин. У вас эти сведения, по крайнем мере, должны быть. Жители хотят, чтобы вынесли гаражи, а когда мы начинаем это делать, появляются хозяева".

Депутат потребовал от представителей районных администраций, чтобы они делали запросы в архив администрации города и узнавали о собственниках. Он также подчеркнул, что в таких гаражах часто устраивают незаконные сервисы и складские помещения.

"В связи с террористической угрозой вы должны понимать, что такого быть не должно — это опасно. Поэтому, товарищи депутаты, активизируйтесь, работайте с районами".

Депутат от "ЕР" Дмитрий Сергин отметил, что зачастую металлические гаражи — это бесхозные объекты, которые уродуют город и районы.

"На этот год в программе Чкаловского района включены две площадки. Проход к детским садам на улице Патриса Лумумбы и на улице Братской. Кучка гаражей, которые вызвали ужас у родителей ведущих детей в детсады. Бомжи собираются, распивают алкогольные напитки, чего только не делают, поэтому программа нужна. Если мы не сможем управиться в указанные сроки (2021-2025 гг.), то, безусловно, программу надо будет продлять".

Теги: гаражи, депутаты, вынос


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