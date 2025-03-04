"Офицеры России" просят отменить концерт Арбениной в Оренбурге

Представители организации "Офицеры России" просят отменить концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" в Оренбурге. Обращение адресовано губернатору Оренбургской области Денису Паслеру, пишет РИА Новости.

Представители организации заявили, что от бойцов СВО и патриотически настроенных граждан поступают соответствующие просьбы. Отмечается, что Арбенина ранее "открыто и демонстративно выражала негативное отношение" к спецоперации.

Напомним, концерты Арбениной уже отменяли в 2023 году. Сама певица тогда заявила, что на нее и группу "Ночные снайперы" обрушилась "стремная медиаволна" из "шлака и клеветы".