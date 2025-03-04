Лукашенко поручил заняться поиском в Белоруссии редкоземельных металлов: "Надо копать"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу по поиску редкоземельных металлов в республике.

"Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле", - приводит агентство БелТА слова Лукашенко.

Глава республики назвал недостаточно развитой в стране сферу геологоразведки.

"Редкоземельные металлы выговаривает только [президент Дональд] Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других?" – отметил Лукашенко.

По его словам, "говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы". "Надо разведать и остальное: и химия, и нефть, и газ, и прочее", - добавил президент.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова предложить США совместную работу в области редкоземельных металлов. У РФ на порядок больше редкоземельных металлов, чем на Украине, и Москва готова предлагать их заинтересованным партнерам. По словам главы государства, если американские компании будут работать в РФ, они и "будут зарабатывать прилично".

Промышленный эксперт Леонид Хазанов рассказал Накануне.RU, что Россия по запасам редкоземельных металлов занимает одно из первых мест в мире, а по добыче — одно из последних. На первом месте по добыче редкоземельных металлов стоит Китай. Согласно данным геологической службы США, в Китае добывается 270 000 тонн этих металлов в год. Для сравнения, на планете добывается 390 000 тонн в год, а в самих США — 45 000 тонн. В России добывается чуть больше 2 000 тонн, а разрабатывается только одно месторождение — Ловозерское в Мурманской области. Добыча на остальных месторождениях осложнена вечной мерзлотой и отсутствием инфраструктуры.

Редкоземельные металлы используются для производства алюминий-литиевых сплавов, которые применяются в авиастроении, авиакосмический промышленности и автомобилестроении, а также для производства аккумуляторов и в медицине.