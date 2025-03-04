04 Марта 2025
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США приостанавливают военную помощь Киеву

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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Медведев сравнил Зеленского с больной собакой

Администрация президента США "больше не хочет кормить нацистскую шавку в Киеве". Так написал в своей соцсети заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.
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Европе нужно вслед за США отказаться от поддержки Владимира Зеленского. Дмитрий Медведев сравнил руководителя киевского режима с больной собакой.

"Администрация Трампа больше не хочет кормить нацистскую шавку в Киеве. Так что блохастого кобеля подобрала дряхлая Европа, радостно восклицающая: "Мой песик!", - описал по-английски ситуацию политик.

Он добавил, что это бессмысленно.

"…безумная больная псина опасна. Так что лучше всего ее просто усыпить, без всяких страданий", - заключил Медведев.

28 февраля политик прокомментировал ссору Владимира Зеленского и Дональда Трампа в своем Telegram-канале. Он назвал ее "лютой выволочкой". Медведев написал, что американский лидер впервые сказал "кокаиновому клоуну правду в лицо" и отметил, что Киев хочет третьей мировой войны.

"А неблагодарная свинья получила крепкую затрещину от хозяев свинарника. Это полезно. Но мало – надо остановить военную помощь нацистской машине", - написал Зампред Совбеза.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины приветствует мирные переговоры, инициированные президентом США Дональдом Трампом. Специальное заявление об этом сделало руководство Рады, оно опубликовано на англоязычной версии сайта украинского парламента.

Теги: медведев, зеленский, трамп, собака, совбез


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