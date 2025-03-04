Группа "Уралхим" заняла второе место на Всероссийском зимнем корпоративном фестивале в Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании ПАО "Уралкалий".



Сборная группы "Уралхим", куда вошли 146 сотрудников филиалов "ПМУ", "Азота", "КЧХК", "ОЦО", "УралАйТеха" и "Уралкалий" заняла второе место в общекомандном зачете на Всероссийском зимнем корпоративном фестивале. Мероприятие прошло с 27 февраля по 2 марта в Перми на ведущих спортивных площадках города.



Спортсмены "Уралхима" показали высокие результаты в плавании, лыжных гонках, армрестлинге, гиревом спорте, легкой атлетике, настольном теннисе, функциональном многоборье, дартсе, а также в командных видах спорта: волейболе, баскетболе и хоккее. В индивидуальных дисциплинах команда завоевала 13 золотых, 12 серебряных и девять бронзовых медалей. В командных соревнованиях сборная получила одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. Кроме того, "Уралхим" был отмечен как самая многочисленная команда на фестивале.