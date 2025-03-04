Суд отправил в СИЗО еще одного обвиняемого в деле о пытках на автомойке в Каменске-Уральском

В деле о похищении и пытках девушек на автомойке в Каменске-Уральском появился еще один обвиняемый - 20-летний Виктор Кухтин. Ранее он появился на шоу "Пусть говорят", где заявил, что не помнит тот день и в этой истории никакого участия не принимал. Пострадавшая же заявила, что Кухтин находился вместе с другими парнями и смотрел, как девушек пытают, однако сам "пальцем их не тронул".

Сегодня же Синарский районный суд Каменска-Уральского избрал меру пресечения Кухтину в виде заключения под стражу до 1 мая 2025 года включительно. Следствие обвиняет его п.п. "а", "в", "д", "ж" ч. 2 ст. 126 УК РФ "Похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего".

Как сообщает адвокат одной из пострадавших Юлия Майорова, свою вину Кухтин продолжает отрицать. Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее в том же шоу адвокат заявила, что у группы парней, обвиняемой в похищении и издевательствах над девушками, имеется покровитель.