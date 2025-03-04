Противники полигона в Сысерти заявили о разглашении личных данных председателем гордумы

Инициативная группа, выступающая против строительства мусорного полигона на территории Сысертского района, обвинила председателя гордумы Илью Тугбаева в передаче их персональных данных третьим лицам. Это стало известно во время последнего судебного процесса, на котором решалась законность выставления местных жителей с заседания городской думы.

По их словам, Тугбаев направил в УрГЮУ запрос № 87 от 09.09.2024 на подготовку заключения относительно утвержденного инициативной группой вопроса местного референдума. К запросу были приложены только решение Сысертской ТИК и ходатайство инициативной группы, которое содержало персональные данные 107 человек, в числе которых и личные данные нескольких депутатов думы, состоящих в команде активистов.

Активисты обратились в прокуратуру с заявлением, где просят провести проверку по данному факту.

"Как следует из ответа исполняющего обязанности ректора УрГЮУ от 23.09.2024 № 3082103, данный ответ подготовлен на запрос председателя думы Тугбаева от 09.09.2024 №87. Таким образом, в материалах административного дела имеются письменные доказательства превышения Тугбаевым своих полномочий. Направление им в адрес сторонней организации персональных данных 107 граждан. Нарушение регламента думы, поскольку полученные документы должны были быть им направлены, в первую очередь, в одну из постоянных комиссий думы, либо в специально созданную временную комиссию думы", - говорится в заявлении.

Инициативная группа считает, что подобное отношение к документам, где содержатся личные данные горожан, недопустимо со стороны председателя городской думы.