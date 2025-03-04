Жители Югры пожаловались в Народный фронт на проблемы прохождения диспансеризации

Жители Югры пожаловались в Народный фронт на проблемы прохождения диспансеризации.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОНФ, по итогам обращения жителей на прямую линию, выяснилось, что югорчане не могут попасть на рентген, а инвалидам приходится каждый год подтверждать инвалидность, обследуясь по два месяца.

К примеру, жители Радужного жалуются на то, что в их городе нет узких специалистов и им приходится ездить на обследование в соседний Нижневартовск, а это более 150 км. Заявительница из Сургута Татьяна Караблина с ноября прошлого года не может попасть на рентген — женщину беспокоят суставы. А ее бывшему супругу, инвалиду третьей группы, каждый год необходимо подтверждать свою инвалидность и на обследование у него уходит по два месяца.

"Народный фронт направил все обращение в департамент здравоохранения Югры с просьбой решить вопрос с доступностью медобследований в округе", - говорится в сообщении.