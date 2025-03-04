Торговая война началась: США подняли тарифы на товары из Китая

Тарифную войну против Китая, Мексики и Канады начал Дональд Трамп. Как пишет ТАСС, сегодня США ввела новые таможенные пошлины. Тарифы на товары из Мексики и Канады составляют 25%. На китайские - повышены с 10% до 20%. Как сообщает Bloomberg, пошлины введут в отношении импортной продукции общей стоимостью около 1,5 трлн долларов в годовом выражении.

Сразу после такого решения администрации Трампа, Китай объявил об ответных мерах, пишет CNN. На импорт из США мяса птицы, пшеницы, кукурузы и хлопка будет действовать 15-процентная пошлина. Американские сорго, соевые бобы, свинина, говядина, морепродукты, фрукты, овощи и молочная продукция при ввозе в Китай будут облагаться 10% пошлиной.

Кроме того, Китай включил 10 компаний из США в список ненадежных организаций, еще 15 – в список экспортного контроля. Также Пекин подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Накануне американский лидер объяснил повышение пошлин на китайский импорт тем, что Пекин, якобы, не борется с контрабандой синтетического опиоида фентанила в США. В 2023 году федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США сообщали, что опиоидная эпидемия ежегодно уносит около 100 тыс. жизней американцев.

Аналитики отмечают, что новые правила приведут к подорожанию китайских смартфонов в США, в том числе продукции Apple, примерно на 6%.

Указ о введении пошлин в отношении товаров из Мексики, Канады и Китая президент США подписал в начале февраля. Лидеры Мексики и Канады смогли договориться об отсрочке, сообщает Коммерсант.

Они пошли на уступки: Оттава пообещала укрепить границы с США стоимостью 1,3 млрд долларов и "лучше" бороться с наркоторговлей. Власти Мексики согласились на размещение 10 тыс. военнослужащих на границе с США для ужесточения борьбы с играцией и торговлей наркотиками.

Как сказал экономист Валентин Катасонов, в затеянных Трампом торговых войнах выигравших не будет. Он поделился своим мнением с Накануне.RU.