Девять жителей Курской области госпитализировали после возвращения с Украины

Девять жителей Курской области, возвращенных с территории Украины, госпитализированы в состоянии средней тяжести. Они доставлены в Курск. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Остальные прибывшие будут направлены в пункт временного размещения. За ними также будет установлено медицинское наблюдение, передает ТАСС.

Всего с Украины возвращены 33 жителя Курской области. Содействие в этом оказали Международный комитет Красного Креста и Белоруссия. Среди спасенных - пожилые, люди с инвалидностью и четверо детей. Возраст самого младшего ребенка менее двух лет.

В феврале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о договоренности об эвакуации граждан Курской области, которые находятся в Сумах. По ее словам, они будут эвакуированы через Белоруссию в Россию. Ранее обмудсмен заявляла, что вопрос о гуманитарном коридоре из занятой ВСУ части Курской области уже решается.