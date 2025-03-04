04 Марта 2025
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США приостанавливают военную помощь Киеву

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Фото: Накануне.RU

Разработку нового пакета помощи Киеву приостанавливает ЕС

Разработку нового пакета помощи Киеву приостанавливает Евросоюз. Об этом пишет Politico, сообщает ТАСС. Страны Европы хотели выделить Украине 20 млрд евро.
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Третьего марта РИА Новости сообщало, что представители Венгрии на встрече послов ЕС отклонили проект документа о предоставлении гарантий безопасности и военной помощи Украине. О таком решении сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Он подчеркнул, что Венгрия выступает против любых инициатив, которые могли бы помешать российско-американским переговорам.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пообещала, что Брюссель продолжит поставлять Украине оружие, а также выразила мнение, что "свободному миру" нужен новый лидер. Это произошло после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете.

Сегодня, 4 марта, США приостановили военную помощь Киеву.

Такое решение администрации Трампа в Раде назвали катастрофой.Так в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Он отмечает, что украинскому лидеру и его команде надо "не посыпать голову пеплом", а наладить отношения с США.

Теги: венгрия, украина, помошь, евросоюз


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