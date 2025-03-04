Разработку нового пакета помощи Киеву приостанавливает ЕС

Разработку нового пакета помощи Киеву приостанавливает Евросоюз. Об этом пишет Politico, сообщает ТАСС. Страны Европы хотели выделить Украине 20 млрд евро.

Третьего марта РИА Новости сообщало, что представители Венгрии на встрече послов ЕС отклонили проект документа о предоставлении гарантий безопасности и военной помощи Украине. О таком решении сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Он подчеркнул, что Венгрия выступает против любых инициатив, которые могли бы помешать российско-американским переговорам.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пообещала, что Брюссель продолжит поставлять Украине оружие, а также выразила мнение, что "свободному миру" нужен новый лидер. Это произошло после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете.

Сегодня, 4 марта, США приостановили военную помощь Киеву.

Такое решение администрации Трампа в Раде назвали катастрофой.Так в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Он отмечает, что украинскому лидеру и его команде надо "не посыпать голову пеплом", а наладить отношения с США.