Еще сто миллионов рублей выделили власти на ликвидацию последствий разлива мазута на Кубани

Правительство РФ выделило из своего резервного фонда дополнительно 104,8 миллиона рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.

Как сообщает пресс-служба кабмина, средства будут направлены Росморречфлоту на приобретение боновых заграждений, а также биосорбента для локализации и ликвидации разлива мазута.

Напомним, 15 декабря 2024 года в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации, в результате чего из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. тонн мазута.

В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. Ведутся работы по ликвидации последствий загрязнения акватории Черного моря. При этом регулярно происходят повторные выбросы мазута на берег.

Ранее из резервного фонда правительства на работы по утилизации и обезвреживанию песка, загрязненного мазутом, а также на восстановление пляжей было выделено 1,5 миллиарда рублей.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что затонувшие танкеры необходимо поднять, иначе они станут миной замедленного действия. Глава государства подчеркнул, что необходимо продумать, как максимально быстро поднять затонувшие судна.