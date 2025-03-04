04 Марта 2025
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США приостанавливают военную помощь Киеву

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Фото: Накануне.RU

Рада: Приостановка военной помощи Украине со стороны США - это катастрофа

Приостановка военной помощи Киеву со стороны Вашингтона является катастрофой. Так в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом пишет Газета.ru.
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Он отмечает, что украинскому лидеру и его команде надо "не посыпать голову пеплом", а наладить отношения с США.

"Решить вопрос с администрацией [президента США Дональда] Трампа: хочет извинений — извиниться", — написал парламентарий.

По мнению Гончаренко*, украинское руководство должно "выключить эмоции" и действовать в соответствии со здравым смыслом, т.к. Киев полностью зависит от поддержки Вашингтона.

В то же время депутат считает, что Украине нужно разработать "план выживания" без помощи США, и в нем прописать конкретные меры по достижению этой цели.

"Ситуация еще не потеряна. Мы еще можем выйти из нее не с такими большими потерями, как кажется", — добавил он.

Зеленскому пора перестать бороться за свой политический рейтинг.

О том, что Белый дом приостанавливает всю военную помощь Киеву стало известно сегодня. В администрации Дональда Трампа рассказали, что поставки не возобновятся, пока Киев не захочет вести переговоры о мире. Президент США приказал министру обороны Питу Хегсету "взять паузу".

Верховная рада Украины приветствует мирные переговоры, инициированные президентом США Дональдом Трампом. Специальное заявление об этом сделало руководство Рады, оно опубликовано на англоязычной версии сайта украинского парламента.

Там сказано, что украинцы желают мира больше, чем кто-либо в мире, а "личная роль президента Дональда Трампа и его миротворческие усилия будут иметь решающее значение". Более того, Рада "приветствует инициативы президента Дональда Трампа по началу переговорного процесса", а также "подчеркивает необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства с США, особенно в сфере разведки важнейших полезных ископаемых".

Теги: помощь, сша, украина, зеленский, трамп


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