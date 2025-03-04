Дело "Зимней вишни": суд исключил допнаказание экс-главе ГУМЧС Кузбасса

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции исключил допнаказание из формулировки об освобождении от наказания по статье "Халатность" бывшему главе ГУ МЧС Кузбасса Александру Мамонтову. Об этом сообщила РИА Новости его адвокат Евгения Гулевич.

Суд также исключил дополнительное наказание бывшему главному государственному инспектору по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григорию Терентьеву.

В марте 2024 года Кемеровский областной суд освободил Мамонтова от наказания за халатность в связи с истечением срока давности. В 2023 году он был приговорен к 10,5 года колонии по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Мамонтов был осужден по статьям о халатности и растрате. Ему также было запрещено на два года занимать должности на государственной службе.

Приговор другому фигуранту дела - Григорию Терентьеву - был смягчен с 8,5 до 7,5 года колонии общего режима. Он также освобожден от наказания за халатность в связи с истечением срока давности.

Напомним, пожар произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. Люди не смогли выбраться из залов кинотеатра, поскольку запасные выходы были закрыты.

Как ранее заявил в суде представитель СКР, Мамонтов давал приказы об уничтожении бухгалтерской базы.