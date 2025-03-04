"Екатеринбургское лесничество" пожаловалось на нелегальную свалку рядом с Шарташским лесопарком

МБУ "Екатеринбургское лесничество" обнаружило рядом с Шарташским лесопарком нелегальную свалку. Справиться с "бандой дельцов" помогло Свердловское отделение Российского экообщества (РЭО). Сейчас в истории разбирается полиция.

Экологи взяли свалку в районе оз.Малый Шарташ на контроль и выставили экологический патруль. Долго ждать не пришлось, приехали очередные мусоровозы, водители которых стали вести себя агрессивно.

"Традиционно хамили, угрожали нашим экологам расправой, кому-то звонили по телефону, морщили лбы. Приехала полиция. Зафиксировала нарушения. Наверное изымут мусоровозы и оштрафуют нарушителей", - рассказали в РЭО.

Сейчас поток машин на нелегальную свалку остановлен.

Напомним, Свердловское РЭО регулярно проводит мониторинг территорий, куда систематически вывозят строительные отходы от крупных свердловских застройщиков, а зимой еще и городской снег. Прошедшей зимой активисты нашли масштабный нелегальный снежный полигон под Первоуральском вблизи реки Чусовой. В июне 2024 года на берегу реки зафиксировали массовый мор рыбы, что могло произойти из-за загрязнения почвы. А в декабре 2024 экологи Свердловского РЭО защищали лес под Первоуральском, куда свозился строительный мусор после сноса домов по муниципальным контрактам.