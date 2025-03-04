Дело уральского живодера, убившего котов из-за съеденного ими ужина, передано в суд

Полицейские уральского города Алапаевск завершили расследование резонансного уголовного дела по факту жестокого обращения с животными. Котов убили из-за съеденного ими ужина.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, фигурантом дикой криминальной истории стал местный 23-летний житель – ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель".

"26 ноября прошлого года в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в сети интернет размещено жуткое видео, на котором молодой человек на ферме села Ярославское издевается над двумя кошками. Как выяснили чуть позже сыщики, разнорабочий решил в перерыве поужинать, для чего зашел в административное здание скотного двора. Однако в помещении он обнаружил, что принесенная им с собой еда, оставленная в пластиковом контейнере на столе, была растащена кошками и частично съедена. От увиденного мужчина пришел в ярость и устроил пушистым питомцам настоящую расправу. Тела погибших животных злоумышленник выбросил в желоб с навозом", - рассказал жуткие подробности полковник Горелых.

Как выяснили силовики, все происходящее на камеру своего смартфона снимал знакомый подозреваемого, помогавший ему в работе на скотном дворе. Полицейские изъяли и изучили видеозапись с места происшествия и в последующем приобщили к материалам уголовного дела. Также были опрошены свидетели и очевидцы случившегося.

"В ходе расследования фигурант свою вину признал, в содеянном раскаялся. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. В отношении подозреваемого до судебного разбирательства избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. После сбора необходимой доказательственной базы уголовное дело с обвинительным заключением из трех томов по согласованию с прокуратурой полиция направила в суд для рассмотрения по существу. За инкриминируемое преступление обвиняемому грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы", - резюмировал Валерий Горелых.

О том, как закончится судебный процесс, он пообещал рассказать дополнительно.