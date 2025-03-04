СМИ: Сотрудники Центра занятости Екатеринбурга обвинили начальство поборах и увольнениях неугодных

Сотрудники Центра занятости Екатеринбурга обвиняют свое руководство в поборах и массовых увольнениях неугодных.

Как передает Telegram-канал Ural Mash со ссылкой на сотрудников, только в декабре из экономического отдела были уволены три человека. Позднее под сокращение попали еще 10 человек, якобы по причине того, что они не захотели отдавать свои премии начальнику.

"Руководство центра занятости ставит на должности своих людей. Людей, которые там работали много лет: кто-то восемь, кто-то 10, просят писать заявление на увольнение по-хорошему, либо там по-плохому как-то будет. И плюсом они, например, выписывают на них (на сотрудников - прим.ред.) премии и просят наличными отдать директору", - рассказал один из сотрудников.

Работники Центра, посчитавшие свои права нарушенными, уже обратились в прокуратуру.

Директор екатеринбургского Центра занятости заявил Ural Mash, что все обвинения сотрудников ложные.