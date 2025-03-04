Захарову возмутило извинение за "Катюшу" на иврите на фестивале в Молдавии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась в связи с извинениями из-за исполнения песни "Катюша" на фестивале в Молдавии.

Как пишут молдавские СМИ, традиционный музыкальный фестиваль "Мэрцишор" начался со скандала — оркестру из Израиля Klezmer Band Moldova, который спел знаменитую песню военных лет "Катюша" на иврите, пришлось извиняться за якобы нанесенное зрителям оскорбление. Пользователи социальных сетей обвинили оркестр в российской пропаганде.

"Правильно ли я понимаю, что израильские музыканты… извинялись за песню на музыку Матвея Блантера? Ту самую, что стала одним из мировых символов борьбы с нацизмом?", - написала Захарова в телеграм-канале.

"Чего еще ждать от румынского правительства Молдавии?", - задалась вопросом дипломат.

Напомним, в 2023 году правительство Молдавии одобрило законодательную инициативу о переименовании Дня Победы и его переносе с 9 на 8 мая. В 2022 году власти Молдавии запретили использование георгиевской ленты, а также символов V и Z.