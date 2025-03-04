"Ароматный мир" довёл совладельцев до суда

Соучредитель ГК "Ароматный мир" Валерий Задорин требует через суд отменить сделку, согласованную его братом Павлом Задориным, которому принадлежит более половины бизнеса компании.

Иск подан в Арбитражный суд Москвы, следует из карточки на сайте инстанции. В случае признания дела подготовленным по итогам предварительного судебного заседания, оно может быть рассмотрено в 14.00 1 апреля 2025 г. О какой именно сделке идёт речь, в заявлении не говорится.

По словам трёх источников "Ъ", знакомых с ситуацией, сейчас в компании разворачивается корпоративный конфликт между собственниками. "Ароматный мир" развивает сеть алкомаркетов с таким же названием.