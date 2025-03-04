04 Марта 2025
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Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Вэнс: Киев растерял всех убежденных сторонников военной помощи

Владимир Зеленский утратил всех самых убежденных сторонников военной помощи, включая сенатора Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов). Об этом в эфире телеканала Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Как пишет Lenta.ru, он напрямую обратился к Зеленскому и украинцам.
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Послание связано с перепалкой Владимира Зеленского с хозяином Белого дома Дональдом Трампом, которая произошла 28 февраля. Вэнс считает, что украинскому лидеру необходимо срочно сесть за стол переговоров.

"Мое послание украинцам, президенту Зеленскому: если вы потеряли Линдси Грэма, это значит, что вам нужно сесть за стол переговоров и признать, что Дональд Трамп — единственный возможный вариант", — сказал замглавы государства.

Ранее Вэнс заявил, что его не интересуют публичные заявления политиков европейских стран о поддержке Украины. Ему важно лишь то, что они говорят в частном порядке и призвал Запад убедить Зеленского в необходимости завершения конфликта.

Ранее стало известно, что Белый дом приостанавливает всю военную помощь Киеву. В администрации Дональда Трампа рассказали, что поставки не возобновятся, пока Киев не захочет вести переговоры о мире. Президент США приказал министру обороны Питу Хегсету "взять паузу".

В Лондоне 2 марта прошел неформальный саммит 14 государств НАТО. Делегации пытались определить свою стратегию в условиях самого острого после Второй мировой войны конфликта внутри западного сообщества. Особой актуальности мероприятию добавила перепалка между президентами США и Украины, состоявшаяся ранее в Вашингтоне. По словам Дональда Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский оказался не готов к мирному урегулированию, а также проявил неуважение к США.

Зато в столице Великобритании президент Украины получил более теплый прием. Главы европейских стран обсудили военную поддержку Киева и увеличение экономического давления на Россию, а также план окончания российско-украинского конфликта.

Теги: ди вэнс, зеленский, трамп, украина, переговоры


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