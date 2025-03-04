Times: Трамп принуждает Зеленского к заключению соглашения

Президент США Дональд Трамп принял решение приостановить военную помощь Украине, чтобы заставить Зеленского согласиться на сделку об украинских ресурсах без предоставления нужных ему гарантий безопасности. Об этом пишет британская The Times.

Зеленский наотрез отказывается от сделки без таких гарантий, которые по существу являются требованием дальнейшей военной поддержки его режима на прежних условиях. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркивают, что само заключение сделки и будет лучшей гарантией, потому что никто не посмеет атаковать американский бизнес на Украине. Однако Зеленский занимает непримиримую позицию.

"Белый дом заставит Зеленского отказаться от своих требований о гарантиях безопасности в рамках сделки по добыче полезных ископаемых, которую две страны должны были подписать в пятницу", — пишет издание.

Оно отмечает, что без помощи США положение ВСУ на поле боя может ухудшиться. И тогда переговорные позиции Зеленского еще больше ослабнут, а России - усилятся.

Вэнс заявил, что Зеленский продемонстрировал явное нежелание участвовать в мирном процессе. И теперь ему закрыта дорога в Белый дом, пока он не изменит своей позиции.

В ответ на выходку Зеленского американский сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилл сказал, что Зеленский выбрал не ту сторону и оказался вне игры, он не будет принимать решение о судьбе Украины, это будут делать Россия и США. Спикер палаты представителей Майк Джонсон считает, что Зеленскому нужно одуматься и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен возглавить другой человек.