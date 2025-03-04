"Сбер" снизил ставки по ипотеке

"Сбер" снизил ставки по рыночной ипотеке.

С 4 марта они уменьшились на 1-1,5 процентного пункта. Как сообщает пресс-службе организации, минимальная ставка на "Домклик" на первичное жилье составляет 28,2%, на вторичное - 27,6%. Ставка зависит от размера первоначального взноса.

В сообщении банка указывается, что "Сбер" первым среди крупных банков снизил ставки по базовым ипотечным программам. Решение обусловлено уменьшением стоимости облигаций федерального займа и общей стоимостью фондирования на рынке по итогам января и февраля 2025 года.

Напомним, выдача ипотеки в январе 2025 года в различных сегментах рынка России сократилась более чем в два раза по сравнению с декабрем 2024 года - до 32,3 тыс. рублевых кредитов.