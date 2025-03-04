США изучают планы смягчения санкций против России

Администрация американского президента Дональда Трампа поручила Госдепу и Минфину подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров с Россией.

Как сообщает Reuters, эти ведомства разрабатывают предложение по отмене ограничительных мер в отношении отдельных компаний и физических лиц, включая некоторых российских олигархов.

Белый дом рассматривает возможность частичного снятия санкций для налаживания отношений с Москвой и поиска путей урегулирования конфликта вокруг Украины.

Ранее глава США Дональд Трамп заявил журналистам, что сегодня вопрос снятия антироссийских санкций не стоит. По его словам, для начала необходимо завершить конфликт вокруг Украины.