Стало известно о скорой встрече в США по вопросу приостановки военной помощи Украине

Американский лидер Дональд Трамп в ближайшие часы проведет ​​встречу о следующих шагах в отношении кризиса вокруг Украины.

По данным портала Axios, на встрече обсудят, в том числе потенциальную приостановку военной помощи Киеву. Это происходит после заявления президента Украины Владимира Зеленского.

3 марта в Лондоне он заявил, что до соглашения об окончании войны еще очень далеко. "Никто все эти шаги не начал", — указал Зеленский.

Трамп отреагировал на эти слова в соцсети Truth Social, заявив, что "это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет долго с этим мириться". "Это то, о чем я говорил: этот парень не хочет мира, пока у него есть поддержка Америки, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что не может справиться с этой задачей без США", — отметил глава Белого дома.