"ЮТэйр" и "Белавиа" собрались вместе перевозить пассажиров

Авиакомпании "ЮТэйр" и "Белавиа" заключили код-шеринговое соглашение. Пассажиры смогут добираться из различных городов России в Белоруссию.

Рейсы из Белоруссии до стыковочных аэропортов России – Москвы (Внуково), Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга и Казани – будет выполнять "Бклавиа". Далее по всем собственным маршрутам пассажиров повезёт "ЮТэйр".

Оформить билеты на все части перелёта можно в одном бронировании на сайте utair.ru, в мобильном приложении "Уютное небо" и во всех офисах продаж, сообщает "ЮТэйр".