Сеть молодежных центров на базе подростковых клубов создадут в Астраханской области

На совместном заседании межведомственной комиссии по реализации молодежной политики и совета по взаимодействию с региональным отделением «Движения первых» губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поручил до 11 апреля подготовить заявку на конкурс «Регион для молодых», в рамках которого планируется создать сеть молодежных центров на базе подростковых клубов Астраханской области.

В 2024 году Астраханская область стала победителем Всероссийского конкурса «Регион добрых дел», получив из федерального бюджета 7,8 млн рублей на развитие добровольчества.

Руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области Александр Голобоков доложил о ходе работ по проекту, в рамках которого была приобретена офисная техника и мебель для семи «Добро.Центров» в муниципалитетах. Их передача состоится в апреле. Кроме того, в этом же месяце во всех районах пройдут форумы волонтеров гуманитарной помощи с участием семей военнослужащих. Результатом станет создание оперативных отрядов, которые будут выполнять адресно-бытовые заявки от семей бойцов СВО.

«Одним из ключевых направлений является сбор гуманитарной помощи для бойцов на передовой. Только за прошлый год наши волонтеры собрали и отправили на фронт более 350 тонн грузов. При этом нельзя забывать и о семьях участников СВО. Все обращения близких военнослужащих должны оперативно отрабатываться с привлечением волонтерского сообщества», — подчеркнул глава региона.

Также губернатором была поставлена задача привести в порядок места захоронений участников спецоперации: «Опыт советского времени, когда за могилами ветеранов закреплялись пионерские отряды, необходимо возродить. До конца апреля все захоронения СВО должны быть закреплены за образовательными учреждениями для регулярного ухода», — отметил Игорь Бабушкин.

К работам подключатся депутаты и местные отделения «Единой России», а контроль возложен на Народный фронт. Промежуточный отчет представят 21 апреля.

Игорь Бабушкин акцентировал важность вовлечения детей в патриотические инициативы. Особое внимание — детям с ОВЗ и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. К летним каникулам для них планируется организовать тематические смены, где ребята смогут проявить себя в волонтерстве, творчестве и изучении истории страны.