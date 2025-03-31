В астраханском танцевальном фестивале LOTUS FEST поучаствовали более 3 тысяч молодых россиян

Танцевальный фестиваль LOTUS FEST накануне завершился в Астрахани.

Более 3 тысяч танцоров из разных регионов страны стали участниками молодежного действа. Свое мастерство в хореографии показали участники из 67 городов и 5 стран в возрасте от 4 до 45 лет. Сегодня на финальных соревнованиях фестиваля LOTUS FEST в СЗК «Звёздный» побывал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

На протяжении трех дней танцоров оценивали компетентные члены жюри из Канады, Бразилии и Франции. Победители определенных направлений не только получат денежные призы, но и возможность представить свой талант на соревнованиях в Южной Корее.

Идея создания ежегодного танцевального фестиваля в Астрахани принадлежит основателю дома танцев YAFUNK Георгию Захаряну. Эту инициативу в декабре 2023 года поддержал губернатор Игорь Бабушкин.