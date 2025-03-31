Механизм опережающих закупок лекарств позволил Костромской области сэкономить более 120 млн рублей в минувшем году

31 Марта 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Нам нужен суверенный Центробанк"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Политика Костромская область
Фото: Накануне.RU

Механизм опережающих закупок лекарств позволил Костромской области сэкономить более 120 млн рублей в минувшем году

Глава Костромской области Сергей Ситников неоднократно подчеркивал, что обеспечение доступности лекарственных средств – одна из приоритетных задач региональных властей. Этот вопрос находится на личном контроле губернатора.

В регионе применяют одно из эффективных управленческих решений в этой сфере – опережающие закупки медикаментов. Данный механизм позволяет предупреждать возможный дефицит льготных лекарств. Еще одно преимущество заключается в том, что опережающие закупки препаратов позволяют их закупать по более низким ценам, а сэкономленные средства направить на развитие медучреждений.

Аптека(2022)|Фото: Накануне.RU

Согласно информации департамента здравоохранения Костромской области, в начале года переходный остаток медикаментов, закупленных в 2024 году составил 484 млн рублей или 286 тысяч упаковок препаратов. То есть, обеспечение запасов лекарственных препаратов и медицинских изделий имеется на период от 4 до 7 месяцев, по некоторым группам - до октября 2025 года, отметил глава регионального депздрава Николай Гирин.

Важно отметить, что экономия от опережающих закупок в 2024 году всего составила более 120 млн рублей. В текущем году уже 67 млн рублей.

Коллаж, экономика, калькулятор, график, деньги(2024)|Фото: Накануне.RU

Льготными медпрепаратами в Костромской области снабжают более 40 тысяч жителей.

В соответствие с поручением Сергея Ситникова статус единственного официального поставщика лекарственных препаратов в регионе имеет государственная областная аптечная база.

«Спасибо большое за возможность так работать. Жалоб стало, конечно, меньше», - отметила руководитель аптечной базы Ольга Шульга.

По данным аптечной базы в 1 квартале 2025 года по региональной льготе выдано на 31 659 упаковок лекарственных препаратов больше чем в 2024 году. Увеличение вызвано ростом количества льготников в связи с переходом граждан с денежной компенсации льгот на социальный пакет в натуральном выражении.

Сергей Ситников поручил департаменту финансов предусмотреть в бюджете необходимые средства для дальнейшей закупки лекарств. Выделенные средства в июне позволят сделать опережающие закупки до конца 2025 года, а в сентябре – на первый квартал 2026 года.

ситников(2024)|Фото: adm44.ru

«Деньги должны быть найдены. Начинайте готовиться к закупкам», - отметил Сергей Ситников.

Теги: лекарственные препараты, льготники, сергей ситников, опережающие закупки лекрств


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети