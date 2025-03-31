Механизм опережающих закупок лекарств позволил Костромской области сэкономить более 120 млн рублей в минувшем году

Глава Костромской области Сергей Ситников неоднократно подчеркивал, что обеспечение доступности лекарственных средств – одна из приоритетных задач региональных властей. Этот вопрос находится на личном контроле губернатора.

В регионе применяют одно из эффективных управленческих решений в этой сфере – опережающие закупки медикаментов. Данный механизм позволяет предупреждать возможный дефицит льготных лекарств. Еще одно преимущество заключается в том, что опережающие закупки препаратов позволяют их закупать по более низким ценам, а сэкономленные средства направить на развитие медучреждений.

Согласно информации департамента здравоохранения Костромской области, в начале года переходный остаток медикаментов, закупленных в 2024 году составил 484 млн рублей или 286 тысяч упаковок препаратов. То есть, обеспечение запасов лекарственных препаратов и медицинских изделий имеется на период от 4 до 7 месяцев, по некоторым группам - до октября 2025 года, отметил глава регионального депздрава Николай Гирин.

Важно отметить, что экономия от опережающих закупок в 2024 году всего составила более 120 млн рублей. В текущем году уже 67 млн рублей.

Льготными медпрепаратами в Костромской области снабжают более 40 тысяч жителей.

В соответствие с поручением Сергея Ситникова статус единственного официального поставщика лекарственных препаратов в регионе имеет государственная областная аптечная база.

«Спасибо большое за возможность так работать. Жалоб стало, конечно, меньше», - отметила руководитель аптечной базы Ольга Шульга.

По данным аптечной базы в 1 квартале 2025 года по региональной льготе выдано на 31 659 упаковок лекарственных препаратов больше чем в 2024 году. Увеличение вызвано ростом количества льготников в связи с переходом граждан с денежной компенсации льгот на социальный пакет в натуральном выражении.

Сергей Ситников поручил департаменту финансов предусмотреть в бюджете необходимые средства для дальнейшей закупки лекарств. Выделенные средства в июне позволят сделать опережающие закупки до конца 2025 года, а в сентябре – на первый квартал 2026 года.

«Деньги должны быть найдены. Начинайте готовиться к закупкам», - отметил Сергей Ситников.