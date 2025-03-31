Вологодский губернатор на встрече с главой Минспорта обсудил вопросы развития спортивной инфраструктуры региона

Сегодня губернатор Вологодской области находится в рабочей командировке в столице.

Как сообщил в своем телеграмм-канале Георгий Филимонов, состоялась его рабочая встреча с Министром спорта Российской Федерации Михаилом Дегтярёвым.

"Обсудили ряд значимых вопросов развития спортивной инфраструктуры Вологодской области, среди которых: строительство 50-метрового бассейна, легкоатлетического манежа и лыжероллерной трассы в Вологде. Эти объекты станут центрами притяжения для людей разных возрастов, и прежде всего молодёжи, дадут импульс развитию массового спорта, а также спорта высших достижений в регионе", - отметил глава Вологодской области.

Также ранее губернатор сообщал, что в 2025 году в регионе завершат строительство ФОК в 112 микрорайоне Череповца, ФОК в п.Семёнково Вологодского округа; ФОК в г.Кадникове Сокольского округа и ФОКОТ в с.Миньково Бабушкинского округа.

Кроме того, продолжается благоустройство десятков спортобъектов, которые создаются по инициативам жителей в рамках «Градсовета 2.0».

Георгий Филимонов поблагодарил Михаила Дегтярева за поддержку, чуткость к потребностям спортивной сферы Вологодской области и конкретный созидательный разговор.