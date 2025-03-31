31 Марта 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Талицком районе матери дали 10 месяцев за смерть двухлетнего сына в пожаре

Талицкий районный суд (Свердловская область) определился с приговором 39-летней матери, потерявшей двухлетнего сына в пожаре.

Напомним, трагедия произошла 10 декабря 2024 года в доме в дер. Хомутинина. Пока женщина занималась хозяйственными делами вне дома, помещение загорелось. Установлено, что мать затопила печь, оставила дверцу открытой, а дрова на предтопочном листе, после чего вышла во двор минимум на 15 минут. В это время рядом с печью стояла детская кроватка, в которой спал ребенок.

Из-за незакрытой дверцы печи произошло возгорание находившегося напротив дивана. Огонь быстро распространился на стены и потолок, а после и на весь дом. Причиной смерти ребенка стало острое отравление продуктами горения.

Пожар в деревне Хомутинина Талицкого района(2024)|Фото: СУ СК России по Свердловской области

Женщину обвинили по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" - та свою вину признала в полном объеме. Суд назначил виновной наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы, установив следующие ограничения: не выезжать за пределы территории муниципального образования "Талицкий городской округ" и не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Теги: Талицкий район, пожар, мать, сын, суд, приговор


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