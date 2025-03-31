В Екатеринбурге на четыре месяца изменится маршрут автобуса №28

В Екатеринбурге на несколько месяцев меняется схема автобусного маршрута №28 "Радиоколледж – Горбольница №7".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, это связано с модернизацией участка тепловой сети по улице Учителей, от улицы Июльской до Сулимова. Движение автобусов к конечной остановке "Горбольница №7" будет направлено по улицам: Уральская, Кондукторская, Омская, Сулимова и далее по маршруту.

Остановка "Учителей" с улицы Учителей переносится на улицу Уральскую вблизи дома №57/2. Движение к конечной остановке "Радиоколледж" будет направлено по улицам: Сулимова, Уральская и далее по маршруту. А остановочный пункт "Парк Хаус" с улицы Учителей переносится на улицу Сулимова.

Как уточнили в мэрии, изменения будут действовать четыре месяца – с 1 апреля по 30 июля 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге несколько автобусов изменят свои маршруты из-за репетиций парада в честь 80-летия Победы.