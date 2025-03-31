В Перми ребенок выпал из окна шестого этажа

В Перми трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на шестом этаже, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной управления СКР.

Следователи начали процессуальную проверку.

Установлено, что трагедия произошла вечером, 30 марта. Мальчик 2022 года рождения остался ненадолго без присмотра - мать отлучилась в другую комнату. Пока ее не было ребенок самостоятельно забрался на подоконник и выпал из окна.

От полученных травм мальчик погиб на месте.

В ходе проведения первоначальных проверочных мероприятий опрошены очевидцы произошедшего, проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение