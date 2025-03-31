ЦУР: Жители Курской области недовольны поступком Апачева

В Курской области в Центр управления регионом (ЦУР) поступили десятки обращений по поводу доступа на освобожденные территории региона и ситуации с блогером Акимом Апачевым.

"Более 100 обращений поступило относительно доступа к освобожденным территориям и во многом связано с ситуацией с блогером Акимом Апачевым. Помимо того, что пользователи в целом были недовольны его поступками в данной ситуации, поступали просьбы о том, чтобы более жестко контролировать нахождение на освобожденных территориях посторонних лиц и применять в отношении них более жесткие меры", - цитирует РИА Новости руководителя ЦУРа региона Григория Цуканова в ходе еженедельного заседания правительства Курской области.

Ранее врио главы Курской области провел в telegram-канале опрос среди жителей Курской области о том, верят ли они раскаянию Апачева за нарисованные им граффити. По результатам опроса выяснилось, что 87% жителей региона не верят словам рэпера. По словам Хинштейна, Апачева собираются привлечь к ответственности по трем административным статьям. Речь идет о нарушении запрета на въезд в приграничный район, использовании ненормативной лексики и порче имущества.

"Бесконечно бегать не получится. Дать объяснение полицейским ему придется в любом случае — закон одинаков для всех", — заключил врио губернатора.

Ранее Хинштейн заявил, что извинения Акима Апачева не отменяют состава административного правонарушения, которое он совершил. Он также пообещал написать заявление на Апачева, назвав его поступок "пиаром на крови".