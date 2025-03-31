Текущие ставки по ипотеке могут привести к дефициту жилья на рынке - эксперт

Высокие ипотечные ставки (которые сохраняются следом за ключевой ставкой ЦБ) могут стать причиной сокращения новых проектов по строительству жилья в 2026 году. До такой степени, что на рынке возникнет дефицит предложения жилой недвижимости и, как следствие, - рост цен, полагает генеральный директор строительной компании "Самолет" Анна Акиньшина.

Уже сейчас на фоне ключевой ставки в 21% и отмены массовой льготной ипотеки девелоперы сокращают предложение. У "Самолета", например, на рынок выходят проекты только в тех местах, где есть отложенный спрос или высокая маржинальность реализации.

Акиньшина назвала рыночную ипотеку от банков непозволительной для среднестатистического россиянина из-за "заградительных ставок". На чем рынок продолжает держаться? – это оставшиеся льготные программы, в том числе семейная ипотека.

По словам главы компании, сейчас у "Самолета" доля продаж жилья с использованием семейной ипотеки составляет 60%.

Акиньшина отмечает, что сейчас проблем со спросом на жилье нет, но удовлетворить его возможно будет только тогда, когда ставки по ипотеке снизятся хотя бы до 12-16%. Но и в этом случае есть риск роста цен, передает РБК.