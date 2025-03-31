Тавдинский суд вынес приговор свердловчанину захоронившему собутыльницу заживо

Тавдинский районный суд (Свердловская область) вынес приговор местному жителю Сергею Шигину, заживо похоронившему собутыльницу.

Трагедия произошла в июле 2024 года, когда, будучи пьяным, Шигин в ходе ссоры ударил женщину по голове. Та потеряла равновесие и упала в подпол дома. Осужденный спустился за ней, после чего нанес более 50 ударов кулаками, ногами и кочергой.

Подумав, что женщина скончалась, Шигин вырыл в огороде яму, куда положил тело потерпевшей и засыпал его землей. Позднее, когда тело было найдено, эксперты установили, что смерть наступила не от травм, а вследствие механической асфиксии "от закрытия верхних дыхательных путей инородными массами, сходными с песком, грунтом, землей".

Тавдинский районный суд признал Сергея Шигина виновным в убийстве. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 1 год. Приговор в законную силу не вступил. Стороны вправе обжаловать его в апелляционном порядке в течение 15 суток.