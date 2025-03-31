Актера Эйдельштейна внесли в базу "Миротворца"

Российский актер Марк Эйдельштейн, снявшийся в оскароносном фильме "Анора", внесен в базу украинского ресурса "Миротворец".

Как сообщает РИА Новости, Эйдельштейн внесен в базу якобы за "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также "за незаконную коммерческую деятельность в… Крыму".

Марку Эйдельштейну 23 года. Он играл в таких фильмах и сериалах, как "Сто лет тому вперед", "Монастырь", "Смычок". За свою роль в фильме "Анора" был номинирован на премию Американской Гильдии киноактеров. Также включен в лонг-лист премии Британской академии в области кино BAFTA.