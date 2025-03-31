Генпрокуратура просит снять запрет с террористической организации "Талибан" в России

Генпрокуратура России попросила временно приостановить запрет деятельности движения "Талибан"* (организация признана террористической и запрещена в РФ), передает "Интерфакс" со ссылкой на Верховный суд РФ.

Ранее российские власти не исключали возможности отказа от запрета талибов* в России.

Представители движения "Талибан"*, захватившие власть в Афганистане несколько лет назад, уже неоднократно посещали Россию, проводили полуофициальные встречи с властями, даже становились участниками различных форумов.

Решение будет вынесено Верховным судом 17 апреля, рассмотрение вопроса пройдет в закрытом режиме.

*террористическая организация, запрещена в РФ