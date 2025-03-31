В Екатеринбурге на Комсомольской с третьего этажа выпала 5-летняя девочка

В Екатеринбурге из окна третьего этажа дома по улице Комсомольская, выпала пятилетняя девочка. Ребенок облокотился на москитную сетку.

Как пояснили в пресс-службе городской полиции, инцидент произошел еще утром 29 марта - примерно в 09.40. Ребенок находился дома вместе с мамой и сестрой. Девочки играли и решили посмотреть на птиц из окна. Тогда одна из них забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала вес ребенка.

На место выезжала следственно-оперативная группа ОП №1, а также "скорая помощь", которая увезла пострадавшую в городскую больницу №9. Сейчас ребенок находится в реанимационном отделении.

Полиция напоминает, что москитная сетка не является защитой для детей от выпадения из окна. По этой причине не стоит оставлять детей без присмотра в помещении с открытым окном или имея вероятность, что ребенок самостоятельно может открыть окно.