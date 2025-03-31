Оснований для признания человека иноагентом станет еще больше

Российское правительство поддержало законопроект, расширяющий основания для признания иноагентом. Предлагается вносить человека в реестр иноагентов Минюста России, если он содействовал исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует и если они направлены против безопасности страны, передает РБК.

Еще одним основанием для признания иноагентом предлагается сделать вовлечение других людей (в том числе детей) в сбор сведений в области военно-технической деятельности (если эта информация при получении иностранцами может быть использована против безопасности России).