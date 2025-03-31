В Югре пенсионер, "спасая накопления", перевёл мошенникам более 6 миллионов

В Нягани пенсионер стал жертвой мошенников. Он, "спасая свои накопления", перевёл им 6,2 млн руб.

30 марта жертве позвонил "сотрудник силового ведомства". Вскоре к разговору присоединился другой сотрудник якобы из силовой структуры. В результате разговора с ними югорчанин потерял как накопления (свои и супруги), так и взятые в долг деньги.

Общая сумма ущерба составила 6 млн 261 тыс. 100 руб. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Югре.